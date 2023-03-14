'Saadet Partisi'ne aşevini kaldırın talimatı' iddiasına Valilikten açıklama
'Saadet Partisi'ne aşevini kaldırın talimatı' iddiasına Valilikten açıklama
Komiser yardımcısının çantasından çıkanlar hayrete düşürdü
Komiser yardımcısının çantasından çıkanlar hayrete düşürdü
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Valilik açıkladı: Mezarlıktaki Türk bayraklarını söken personele soruşturma
Valilik açıkladı: Mezarlıktaki Türk bayraklarını söken personele soruşturma
Togg'un siparişi ve satışı nasıl yapılacak?
Togg'un siparişi ve satışı nasıl yapılacak?
Bağımsız milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının ödeyeceği ücret
Bağımsız milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarının ödeyeceği ücret
YÖK Başkanı açıkladı: 106 üniversite binası ağır hasarlı
YÖK Başkanı açıkladı: 106 üniversite binası ağır hasarlı
Konut stokunun yüzde 80'ini oluşturuyor: 'Çıkma bina' uyarısı
Konut stokunun yüzde 80'ini oluşturuyor: 'Çıkma bina' uyarısı
MEB'den lise öğrencileri için 'Dersler Cepte' mobil uygulaması
MEB'den lise öğrencileri için 'Dersler Cepte' mobil uygulaması
'Varlık Barışı' uygulamasından yararlanmak için son gün 31 Mart
'Varlık Barışı' uygulamasından yararlanmak için son gün 31 Mart
Togg satış fiyatları belli oldu
Togg satış fiyatları belli oldu
Yeni Evim kampanyası depremde 'hasar' aldı
Yeni Evim kampanyası depremde 'hasar' aldı
Bahçeli, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu
Bahçeli, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu
Ev kiraları için Ankara'da harekete geçildi...Diğer illere de sıçrayacak
Ev kiraları için Ankara'da harekete geçildi...Diğer illere de sıçrayacak
Başkent'te 3 ayrı FETÖ operasyonunda 33 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Başkent'te 3 ayrı FETÖ operasyonunda 33 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Motorine 71 kuruşluk indirim bekleniyor
Motorine 71 kuruşluk indirim bekleniyor
3 ünlü analist rakam verdi: Altının çıkacağı seviye dudak uçuklattı
3 ünlü analist rakam verdi: Altının çıkacağı seviye dudak uçuklattı
Ahmet Özal da cumhurbaşkanı adayı oldu
Ahmet Özal da cumhurbaşkanı adayı oldu
Seçim karargahı 9. katta kuruldu
Seçim karargahı 9. katta kuruldu
Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Dört ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Dört ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Kızılay'dan 'yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama
Kızılay'dan 'yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma
Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma
89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz
89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz
Büyükşehir Belediye binası enkazında 'evrak nöbeti'
Büyükşehir Belediye binası enkazında 'evrak nöbeti'
Deprem sonrası göç alan ilde Başkandan uyarı: Tarlaları arsa diye satıyorlar
Deprem sonrası göç alan ilde Başkandan uyarı: Tarlaları arsa diye satıyorlar
Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet
Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2023 18:02, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 18:05
Yazdır
Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 17.49'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Deprem anında boşaltılan evlerin ışıkları hala yanıyor
Deprem anında boşaltılan evlerin ışıkları hala yanıyor
Millet İttifakı içinde üçlü ittifak
Millet İttifakı içinde üçlü ittifak
Ünlü sunucu NTV'ye veda etti! EYT ile emekliye ayrıldı
Ünlü sunucu NTV'ye veda etti! EYT ile emekliye ayrıldı
Boşaltılan evler onlara emanet: Polis ve bekçiler gece karanlığında enkaz nöbetinde
Boşaltılan evler onlara emanet: Polis ve bekçiler gece karanlığında enkaz nöbetinde
Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kuramlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden ilgi Ek Dersle İlgili Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde" görev yapmak üzere kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, bu görevleri sürecinde yerine getiremedikleri ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takviminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!

Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!

https://www.brita.com.tr/dunya-su-gunu-2023?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=dunya-su-gunu-2023
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM 2023 YKS'de sıkça sorulan soruları yayımladı

ÖSYM 2023 YKS'de sıkça sorulan soruları yayımladı

ÖSYM internet sitesinden 2023 YKS için sıkça sorulan soruları yayımladı.
1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

EYT kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların 7438 sayılı Kanun içeriğine göre EYT kapsamında olduğunu değerlendirmekteyiz. Öğretmen mesleğini yapanların da emeklilik için bazı şartları bulunmaktadır.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine " İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması", "Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler", "Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler" ve "Diğer Hususlar" konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi.
Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapmakta iken Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bürosunda, Özel Büroda ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu geçici görevleri sürecinde ayrıca yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dayanağı Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim ve Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi" ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile" ibarelerinin iptaline karar verilmesine ilişkin davada kararını verdi.
Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

BEYOĞLU'nda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polisler, kız arkadaşını dövüp kaçmaya çalışan kişinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak 2 polisi yaralayan şüpheli gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan arkadaşı ve onun babası da 2 polisi yaraladı. 4 polisin yaralandığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market 12-14 Mart indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market 12-14 Mart indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.