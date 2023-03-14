Kahramanmaraş'ta bir günde ikinci deprem
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-14
Saat:09:47:34 TSİ
Enlem:38.135 N
Boylam:36.976 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/lc0jL6e0mU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 17.49'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
*
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-14
Saat:17:49:47 TSİ
Enlem:37.84 N
Boylam:37.384 E
Derinlik:5.34 km
Detay:https://t.co/F7gTuZ9NZR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi