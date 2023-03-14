Karayolları Genel Müdürlüğü 102, TÜBİTAK 6 personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözleşmeli personel alımı için başvurular "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 14-28 Mart döneminde alınacak.

Makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarının da aralarında olduğu 102 sözleşmeli personel alımı için 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranıyor.

Herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, söz konusu puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınarak ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve o kadar da yedek aday belirlenecek.

Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içinde başvuru yapmayan, istenen belgeleri evrak teslim süresinde tamamlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Öte yandan, TÜBİTAK da 6 teknisyen ve tekniker alımı gerçekleştirecek.

Söz konusu personel Gebze'de görevlendirilecek. İş başvuruları Türkiye İş Kurumu internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr) 20 Mart'a kadar yapılabilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere ilişkin bilgiler de buradan yayımlanacak.