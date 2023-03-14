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Boşaltılan evler onlara emanet: Polis ve bekçiler gece karanlığında enkaz nöbetinde

Depremin vurduğu illerde gece başka, gündüz başka bir hayat yaşanıyor. Gün içinde iş makinelerinin çalıştığı caddelerde karanlık çöktüğünde polis ve bekçiler nöbet tutuyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Mart 2023 10:30, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 10:46
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Gün aydınlandığında enkazlarda çalışan iş makineleri ve kamyonların sesi, geceleri ise ıssız ve karanlık sokaklarda gece kartallarının düdük sesleri...

Asrın felaketi ile yıkım yaşayan Hatay'da gece ve gündüz iki farklı hayat yaşanıyor.

Sessizliğin çöktüğü yerde gece bekçileri devreye giriyor

Günde tonlarca hafriyat şehir merkezlerinden dışarı taşınıyor. Bir hareket, bir ses var şehir merkezlerinde. Geceleri ise tam tersi bir sessizlik çöküyor. İşte o sessizliğin çöktüğü yerde gece bekçileri devreye giriyor.

Depremle birlikte şehirlerin alt ve üst yapıları da zarar gördü. Bazı sokaklara güvenlik nedeniyle elektrik verilemiyor.

Yüzlerce binanın enkaza dönüştüğü şehirde havanın kararmasıyla bazı sokaklara girişler yasaklanıyor. Belirlenen noktalarda polisler ve bekçiler nöbet tutuyor.

Anıları korumak için çalışıyorlar

Karanlık sokaklara araç girişine de izin verilmiyor. Eğer bir araç gelirse didik didik aranıyor. Özellikle gece kartalları depremzedelerin geride bıraktıkları anılarını, eşyalarını korumak için sabaha kadar sokakları adımlıyor.

Ellerinde fenerleri, her binayı tek tek kontrol eden ekipler yağmacılara karşı sürekli tetikte duruyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiği karanlık sokaklarda sabahın ilk ışıklarına kadar ekip arabaları geziyor.

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