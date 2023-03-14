Müdür yardımcısı, trafikte başka bir kadın ve erkek tarafından darbedildi

Kentteki bir okulun müdür yardımcısı Hatice Medine Aka (51), 8 Mart'ta, Yeşiloba Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın aniden önüne çıkmasıyla kaza tehlikesi atlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, yaşanan olayın ardından Aka, sürücü Süleyman Hünkar K'ye tepki gösterip yoluna devam etti.

Bu sırada, yolcu konumundaki Aslı Y. N, araçtan çıkıp koşarak arkasından gittiği Aka'ya saldırdı. Aka kendisini korumaya çalıştığı sırada sürücü Süleyman Hünkar K. de kendisine saldırdı.

Darbedilen Aka, durumu polise bildirdi.

Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar olay yerine gelen ekiplerce Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü, bu nedenle kredi kullanmak için bankaya gittiği sırada olayın gerçekleştiğini anlatan Hatice Medine Aka, gazetecilere, karşıya geçtiği sırada bir aracın önünde sert bir şekilde fren yaptığını ve tartışmanın bu sebeple başladığını söyledi.

Aka, fren sesiyle irkildiğini belirterek, "Çarpmasın diye kenara çekilmek durumunda kaldım ve dönüp uyardım. Bunun üzerine araçtakiler de bana 'araba kullanmayı sizden mi öğreneceğiz?' dedi. 'Kenara çekilmesem çarpacaktınız' dedim ve sonra yoluma devam ettim. Arkamdan bir kadın koşarak geldi. Sırtımdan ve saçımdan çekerek darbetmeye başladı." dedi.

Araçtaki kadının ardından sürücünün de kendisini darbettiğini dile getiren Aka, şunları kaydetti:

"Bu olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başıma gelmiş olması ve bir kadın tarafından bu duruma maruz kalmayı içime sindiremedim. Erkeğin bizi ayırmak yerine darbeler indirmesini hiç kabullenemedim. Bu durumu yaşamayı hazmedemedim. Kendime bunu yediremedim. Yaşadığım olaydan dolayı da psikolojik destek alıyorum."