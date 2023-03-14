AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına burs imkanı

Anadolu Ajansı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayarak alanlarında tecrübe edinmelerine yardımcı olmak ve AA'nın akademik alanda varlığını artırmak amacıyla araştırma bursu verecek.

Bu kapsamda AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek üzere 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine, yüksek lisans programları için 2 dönem, doktora programları için 4 dönem burs sağlanacak.

Yüksek lisans programı için araştırma bursu başvuruları sadece yurt içinden yapılacak. Ayrıca, başvuru aşamasında "2 adet akademik referans mektubu sunmak, tez konusu teklif ile niyet mektubu sunmak ve son 2 sene içinde İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak." şartları aranacak.

Doktora programına başvuru şartları ise şöyle:

"Ders dönemi ve yeterlilik sürecini tamamlamış olmak, başvuru aşamasında 2 adet akademik referans mektubu sunmak, tez konusu teklifi ve niyet mektubu sunmak, son iki yıl içinde İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak."

- Son başvuru tarihi 30 Mayıs

AA'nın araştırma burslarına 30 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek, sonuçlar 1 Ağustos'ta açıklanacak.

Ayrıntılı bilgiye "0312 999 25 82 - 0312 999 25 87" numaralarından ulaşılabilecek.