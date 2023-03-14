Memleket Partisi, parti yöneticilerine dans paylaşımlarını yasakladı

Türkiye seçim atmosferine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını ilan etmesi ile birlikte cumhurbaşkanı adayları da belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken Millet İttifakı ise seçime CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile yola çıkıyor. Zafer Partisi öncülüğündeki Ata İttifakı da Sinan Oğan'ı aday gösterirken Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın oluşturduğu Türkiye ittifakı da cumhurbaşkanı adayının Ahmet Özal olduğunu duyurdu.

MUHARREM İNCE ADAY OLDU

Seçimlerde hiçbir ittifak içerisinde yer almayan ve nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi yol haritasını belirledi. Parti yaptıkları ön seçim sonucunda seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi gösterme kararı aldı. Bu kararın ardından Muharrem İnce de seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan 5'inci isim oldu.

'İNCE DANSI' GÜNDEM OLDU

Sosyal medyayı çok aktif kullanan Muharrem İnce'nin aylar öncesinde yaptığı dans tekrar gündem oldu. İnce'nin adaylığını destekleyenler bu dansı yaparak sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Bir anda trend olan söz konusu videolara Memleket Partisi'nde bazı yöneticiler de katılım sağladı. Bu durum bazı kesimlerden tepki çekti. Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanlığı 'İnce dansı' videosunu gelen tepkiler üzerine kaldırdı.

MEMLEKET PARTİSİ'NDE 'İNCE DANSI' YASAKLANDI

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik imzalı bir bildiri partinin il ve ilçe yöneticilerine gönderildi. Yöneticilerin dans içerikli paylaşım yapması kesinlikle yasaklandı. Gençlere serbest olduğu belirtildi.