Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği" ile laboratuvar ve yapı denetim kuruluşlarına yönelik idari müeyyide uygulanması ile idari para cezalarının tahsiline ilişkin tebliğlerde düzenleme yapıldı.

Bakanlıkça hazırlanan "Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", "Laboratuvar Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ" ve "Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yönetmelik değişikliğiyle laboratuvar deneylerine ilişkin hizmet bedeli ve ödenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Bakanlıktan izin belgeli laboratuvarların yapacakları beton deneylerine ilişkin hizmet bedeli alt ve üst sınırları belirlendi. Bu kapsamda laboratuvar kuruluşuna ödenecek taze ve sertleşmiş beton deneyi bedelleri, yönetmelikte belirlenen birim fiyatları geçemeyecek.

Laboratuvarlar sınıflandırılarak, "Yapı Malzemeleri Laboratuvarları" ve "Zemin Laboratuvarı" olarak iki kapsamda ayrı ayrı hizmet verebilmeleri sağlandı. Bazı illerde ilave laboratuvar ihtiyacına istinaden bir ilde açılabilecek laboratuvar sayısı artırıldı. Tebliğ ile bu sınıflandırılan laboratuvar kuruluşlarının hangi koşullar ile sıralamaya alınacağı da düzenlendi.

Ayrıca, "Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ" iptal edilerek, iki ayrı tebliğ olarak tekrar düzenlendi.