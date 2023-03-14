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Sağlık-Sen İkram Evi Hatay ve İskenderun'da hizmete başladı

Sağlık-Sen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi ile İskenderun Devlet Hastanesi bahçesine sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik Sağlık-Sen İkram Evi'ni hizmete açtı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2023 15:13, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 16:04
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Sağlık-Sen İkram Evi Hatay ve İskenderun'da hizmete başladı

Sağlık-Sen, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay ve İskenderun'da, "Sağlık-Sen İkram Evi" açtı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi ile İskenderun Devlet Hastanesi bahçesinde açılan ikram evinde, Türkiye genelindeki Sağlık-Sen teşkilatları dönüşümlü olarak hizmet verecek.

Kahramanmaraş'ta da İkram Evi Açılacak

Çalışanların dinlenebileceği, kahve veya çay molası verebileceği, aynı zamanda atıştırmalıkların da yer alacağı ikram evi, Kahramanmaraş'ta da kısa sürede faaliyete geçecek.

İskenderun'da faaliyete geçen ikram evinde, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Sekreter Durali Baki ile Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu bölgede fedakarlıkla hizmet veren sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ikramlarda bulunarak, onlarla sohbet etti.

Genel Merkez Yönetimine Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Hatay Şube Başkanı Mustafa Tekgüzel, Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, Mersin Üniversite Şube Başkanı Sami Yener ve Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet de eşlik etti.

Genel Başkan Doğan: Destek Olmaya Devam Edeceğiz

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen olarak depremin ilk gününden itibaren Genel Merkez ve şubelerimiz olarak hem depremzedelere hem de afet bölgesine destek amacıyla gelen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza ulaşmaya, onlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de Hatay ve İskenderun'da devlet hastanemizin bahçesinde Sağlık-Sen İkram Evi'ni hizmete sunduk. İkram çadırımızla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız ile bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaşmaya, şubelerimiz aracılılığıyla yapacağımız ikramlarla onlara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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