Üniversitede şoförlükten akademisyenliğe
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 12 yıl şoför olarak çalışan Mustafa Soner Tok (39), bu sırada hepsi de ön lisans olan 5 farklı bölüm daha okuyup bitirdi. Son olarak yüksek lisans da yapan Tok, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaşım Bölümü'nde yeni açılan otobüs kaptanlığı programının ilk öğretim görevlisi olarak atandı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nden 2007'de mezun
olan Mustafa Soner Tok, 2010 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde
şoför olarak işe başladı.
Tok, 12 yıl boyunca üniversitenin ulaştırma biriminde şoförlük yaparken aynı
zamanda hepsi ön lisans iktisat, sosyoloji, bahçe tarımı, çocuk gelişimi ve
ilahiyat bölümlerini farklı üniversitelerde okuyup diploma aldı. Son olarak
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri alanında da
tezli yüksek lisans yapan Tok, 2022'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaşım Bölümü'nde yeni açılan otobüs kaptanlığı
programının ilk öğretim görevlisi olarak atandı.
Tok, eylül ayına kadar öğretim görevlisi kadrosunun tamamlanması ardından önümüzdeki
dönem öğrenci alımına başlayacaklarını söyledi. Kendi mezun olduğu programda
öğretim görevlisi olduğunu vurgulayan Tok, "Eskiden biliyorsunuz dijital
bu kadar önde değildi, kılavuzlar vardı.
Tercih kılavuzunu karıştırırken 'Otobüs Kaptanlığı ve Hosteslik' programı dikkatimi
çekti. Sonrasında ben de dedim 'neden bu yenilikçi bölümü okumayayım', tamamen
tesadüfen keşfettim kendi kendime. ÖSYM'nin kılavuzundan buldum. Daha sonra
çevremdeki kadınlara otobüs kaptanlığı bölümü okuması için rehberlik yaptım.
Yaklaşık 3-4 yıl önce 10 kadın arkadaşa rehberlik yaptım. Hepsi de okullarını
bitirdiler, şimdi atama bekliyorlar" dedi.
Henüz yeterli sayıda öğretim görevlisi olmadığı için öğrencisi olmayan Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı bölümünde tek öğretim görevlisi olan
Mustafa Soner Tok, "İnşallah eylül ayına kadar 3 öğretim görevlisinin tamamlanması
durumunda yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. YÖK'ün yönetmeliğine göre derslerin
20 tanesi alan dersi, geriye kalanlar diğer sosyal ve genel kültür dersleri.
Bunların içerisinde bizim okulumuzda mesleki İngilizce, mesleki Almanca, normal
İngilizce yönünden de öğrencilerimiz eğitim alacak. Donanımlı, şoförlük alanında
eğitimli kamu ve özel sektöre diplomalı şoförler istihdam edilecek" diye
konuştu.