FED'in faiz artışı bankaları iflasa sürüklüyor

İnvesting.com'dan Günay Caymaz'ın yazısı

Bitcoin, geçen hafta ABD'de 3 bankanın çöküşünün ardından piyasa genelinde daha çok ilgi görmeye başladı.

Bitcoin, geçen hafta piyasa kapanışı öncesi 20.000 doların altını test ettikten sonra %20'nin üzerinde bir geri dönüşle 24.000 dolar bandına adım attı. Bugün de pozitif hareketini devam ettiren Bitcoin, ABD enflasyon verisinin açıklanmasından önce 25.000 dolara doğru bir ivme kazandı. Bazı piyasa katılımcıları geleneksel bankacılık sistemine olan güvenin zedelenmeye başladığını ve bunun Bitcoin piyasasına yaradığı şeklinde yorumlarda bulunuyor.

Yapılan yorumlar arasında Fed'in faiz artışına devam etmesinin bankaları iflasa sürüklediğinden bahsedilirken ABD Merkez Bankasının bu politikasında yavaşlamak zorunda kalacağı fikri her geçen gün ağırlık kazanmaya devam ediyor. Son duruma göre bu gelişmenin fiyatlandığı kripto para piyasalarında Bitcoin'in önemli oranda kazanım elde ederek geçen ay da test ettiği Ağustos 2022 dönemi fiyatlarına geri döndüğü görüldü.

Bugün ise Bitcoin fiyatının ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından nasıl hareket edeceği merak ediliyor. Veri öncesi BTC fiyatı, günün ilk saatlerinde yatay kalırken son saatlerde yukarı yönlü bir ivme kazanmış durumda. Bilindiği gibi geleneksel piyasalar açısından son derece önemli olan bu veri, kripto para fiyatlanması için de kritik öneme sahip. Zira Fed'in önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi enflasyon verisine bakacağı için önümüzdeki günlerde kripto paralarda volatilite artışı görülebilir.

Güncel durumda kripto yatırımcıları, Bitcoin için 25.000 dolar seviyesine odaklanmışken bu değerin kırılamaması durumunda oluşacak volatilitede aşağı yönlü bir trendin oluşabileceği yapılan yorumlar arasında. Bazı analistler ise 25.000 doların kırılması durumunda Bitcoin fiyatı için 30.000 dolar kapısının aralanacağı görüşüne sahip.

Bitcoin, an itibarıyla günlük %12'lik bir değer artışıyla 24.800 dolar bandında işlem görüyor. Son zamanların en yüksek günlük artışına ulaşan BTC, kripto piyasasını yukarı taşımaya devam ediyor. Ethereum ise bugün %7'ye yakın değer artışıyla 1.700 dolar sınırına ulaşmış durumda.

İlk 100 kripto para arasında ise Conflux (CFX), %30'un üzerinde günlük yükselişle yukarı yönlü trendini sürdürüyor. Ardından Threshold (T) ve OKB, %20'nin üzerinde değer artışıyla gelirken piyasa genelinde olumlu hava devam ediyor.