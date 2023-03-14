'6284 sayılı kanunun kaldırılması talebi kabul edildi' iddiasına Ak Parti'den açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Erdoğan 'Giderlerse gitsinler.' diyerek doktorları ve sağlık çalışanlarını küçümsemiş olsa da doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bizim için son derece kıymetlidir." sözlerini sarf etti.

Her saat başı 1 doktorun, her 4 sağlık çalışanından birinin en az bir kez şiddete maruz kaldığını söyleyen Usta, bu konuda tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Önemli sayıda sağlık çalışanının atama beklediğini de belirten Usta, "Sayın Fahrettin Koca 2022'de 85 bin sağlık çalışanı atama sözü vermiş olmasına rağmen bu söz tutulamamıştır. OECD verilerine baktığımızda, Türkiye, kişi başına düşen sağlık çalışanı sayısı en az olan ülkelerden bir tanesi. İhtiyaç vardır, eleman vardır; bu atamaların yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Usta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklamasına işaret ederek, "Sayın Soylu'yu bu açık sözlülüğünden dolayı tebrik etmek istiyorum çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na bakarsak hiçbir sorun yok. Ancak depremin 35. gününde hala çay, şeker, terlik, eşofman ihtiyacının olduğunu Sayın İçişleri Bakanı bizzat söylüyor." dedi.

Depremzedeler için toplanan yardımlara dikkati çeken Usta, depremzedelerin ihtiyaçlarının bununla neden karşılanmadığını da sordu.

İYİ Parti'li Usta, Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılı için fitre tutarını 70 lira olarak açıkladığını, bu tutarın, 4 kişilik bir aile için günlük 280, aylık 8 bin 400 lira olarak hesaplanacağını dile getirdi. Usta, "Asgari ücret 8 bin 500 lira. Bu ülkede çalışanların yüzde 60'ı asgari ücret alıyor. Geriye kalan 100 lirayla diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Türkiye'nin ne kadar yoksullaştığının resmi belgesi de budur." ifadelerini kullandı.

- "Çözüm reçeteleri sunan bir bağımsızlık manifestosu"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 12 Mart'ın, zaferle taçlanmış Milli Mücadele tarihinin destanı olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'nci yıldönümü olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"İstiklal Marşı, Türk milletinin asırlar boyunca verdiği mücadelenin muhakemesini yapan, devletin ve milletin bekası için çözüm reçeteleri sunan bir bağımsızlık manifestosudur. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nda dünyanın o günkü halini tahlil ederek Türk milletinin medeniyet anlayışını ortaya koymuştur. Türk milleti 'Ya istiklal ya ölüm.' parolasıyla işgallere karşı koymuş; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.' diyerek istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır."

Akçay, yurdunu alçaklara uğratmamak için göğüslerini siper eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri, Milli Mücadele kahramanlarını ve Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve şükranla andı.

14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Akçay, Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." sözüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dün işgallerin, salgınların ve savaşların gölgesinde cansiparane görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımız, bugün de salgınların ve afetlerin zor koşullarında gece gündüz demeden canla başla çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarımız devlet, millet el ele verdiğimiz bütün mücadelelerin en önemli unsurlarıdır. MHP olarak sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda atılan her adımın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarımızın bu özel gününü kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Erkan Akçay, 13 Mart 2016'da terör örgütü PKK tarafından Ankara Güvenpark'ta düzenlenen bombalı saldırıda 4'ü çocuk 36 vatandaşın şehit olduğunu, 32'si çocuk 344 vatandaşın yaralandığını anımsattı. Bu alçak saldırıyı düzenleyen teröristleri ve iş birlikçilerini lanetleyen Akçay, şehitleri rahmetle anarak "Türkiye terörle mücadeledeki kararlı tutumundan asla vazgeçmeyecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." dedi.

- "Depremzede çaya, şekere muhtaçsa bu beyefendi orada ne iş yapıyor?"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ederek, "Hekimler, sağlık emekçileri bugünü ne kadar bayram olarak kutluyor acaba? Emeklerinin, liyakatlerinin öngörülmediği, nöbet saatlerinin uzunluğu ve sıklığından ötürü çok zorlu koşullara maruz kaldıkları, sağlıkta şiddetin hala temel bir gündem olarak devam ettiği, ücretlerinin düşüklüğü, özlük haklarının yokluğu ve eksikliği bu süreçte mevcut ve bu ne kadar bayram olarak kutlanmaya izin verirse o kadar kutlanabilir." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Mart'ın Tıp Bayramı olarak kutlandığını ancak Türkiye'nin bugün bir bayram yaşayacak havada olmadığını kaydetti.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üzerinden geçen zamana rağmen hala bölgede çadır ihtiyacı olduğunu ifade eden Özel, "Depremin üçüncü gününde Kızılayın çadır sattığı ortaya çıktı. Sahra eczanesi açmak isteyen TEB'e tanesi 140 bin liradan 5 çadır sattı, AHBAB'a sattı, kimi bulduysa sattı. Bugün ortaya çıktı ki Kızılayın Avrupa'nın en büyük çadır üretim tesislerinden olan Etimesgut'taki çadır fabrikası AKP'li Keçiören Belediye Meclis üyesi Ali Gökşin'e kiralanmış. Şirket, Kızılayın üretip AFAD'a vermesi gereken 18 bin 830 çadırı faturasıyla AFAD'a satmışlar. Pes. Yazıklar olsun." diye konuştu.

Özel, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına ilişkin de "Yazıklar olsun depremin 35. gününde milletten çocuğa terlik, eşofman isteyen İçişleri Bakanına. 115 milyar lira toplanmış, depremzede çaya, şekere muhtaçsa bu beyefendi orada ne iş yapıyor?" ifadelerini kullandı.

EYT konusundaki düzenlemede staj mağdurlarının sorununun çözülmediğini belirten Özel, iktidara gelmeleri halinde bu konuyu çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

Özgür Özel, "Yeniden Refah Partisinin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin AK Parti tarafından kabul edildiği" iddiasını anımsatarak, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den bu konuda bir açıklama yapmasını istedi.

- "İstiklal Marşı'nı, her bir hücremizde hissediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de kabul edildiğini anımsatarak, "İstiklal Marşı'nı, Akif'in de ifade ettiği gibi, kendisi kaleme almıştır ama 'Ben yazdım.' demekten imtina etmiştir. 'Bu milletin yazdığı bir marştır.' demiştir ve öyle olduğu için de bütün çocukların, her birimizin öğrenirken içimizde, her bir hücremizde hissettiğimiz; okurken aynı huşuyu hissederek okuduğumuz hakikaten bu millete mal olmuş, milletin yazmış olduğu bir marştır ve bu manada da bizim için bir hayat felsefesidir." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasına bakıldığında, bu ülke insanını yeniden inşa eden ve onu gösteren bir marş olduğunu dile getiren Zengin, Mehmet Akif Ersoy'a ve bu marşı yazdıran millete, şehit olanlara rahmet diledi.

Zengin, 14 Mart Tıp Bayramı'na işaret ederek, doktorların özellikle salgın döneminde ve deprem sonrasında bölgede canla başla çalıştığını kaydetti. Sağlık çalışanlarının da görevlerini özveriyle ifa ettiklerini dile getiren Zengin, depremde yaşamını kaybeden doktorlar ile sağlık çalışanlarını rahmetle yad etti, bütün güçleriyle mesleklerini en güzel şekilde ifa etmeleri için gayret sarf edeceklerini belirtti.

Özlem Zengin, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Togg'un siparişlerinin alınmaya başlandığını hatırlatarak, bunun Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

- "Saadet Partisi de 6284 ile alakalı görüşlerini çokça kamuoyuyla paylaştı"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, CHP'li Özel'in, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkındaki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeniden Refah Partisinin açıklamalarını, birinci elden bu konuşmaya şahit olan Sayın Bakanımdan, Sayın Başbakanımızdan ve şu andaki Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'den öğrenmek istedim. Çünkü konuşmayı dinlediğim zaman böyle bir konuşmanın olamayacağını düşündüm. Kendisi, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu, böyle bir konunun hiç gündeme gelmediğini, hiç konuşulmadığını ifade etti. Bu konu muhakkak suretle Yeniden Refah Partisinin gündemindedir, aynen Saadet Partisinin gündeminde olduğu gibi. Saadet Partisi de defaatle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla alakalı, 6284 ile alakalı görüşlerini çokça kamuoyuyla paylaştı. Yeniden Refah Partisinin görüşüdür. Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi 'Bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada.' 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK'lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir."

Kadın meselesi üzerinden ayrışmayı sorunlu bulduğunu ifade eden Zengin, Türkiye'de kadınların problemlerinin çözümü için ortaklaşılması gereken yerin Meclis olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın 116'ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı, TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunuldu.