'Hisseli tapu sahiplerine, ön alım hakkı için 90 gün süre tanındığı' iddiaları yalanlandı

TKGM'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında, "Tapu sahipleri dikkat, 90 gün süre tanınmıştı, 52 gün kaldı. Yapılmazsa hakkınızı kaybedeceksiniz." şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerdeki "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yer alan tapu kayıtlarına ilişkin çalışma başlatıldı. Ön alım hakkı sahibi paydaşlara, gayrimenkul alıcısı tarafından satışın bildirilmesi durumunda ön alım davasının açılması gerekir. Ön alım davası (şufa) 3 ay içerisinde açılmalı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, ön alım hakkının Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen, paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlara tanınan bir hak olduğu hatırlatıldı.

Genel Müdürlüğün, bu durum haricinde, bu hakkı tesis etme ya da süreleri başlatma gibi bir yetkisinin bulunmadığının altı çizilen açıklamada,"Kurumumuzla ilgili haber yapılırken, konunun asıl muhatabı olan Genel Müdürlüğümüzün bilgisine başvurulması, halka doğru bilginin ulaşması açısından çok büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.