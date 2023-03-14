'Saadet Partisi'ne aşevini kaldırın talimatı' iddiasına Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu...

Malatya'da Saadet Partisi öncülüğünde Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde kurulan ve bir aydır depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yapılan aşevi çadırının kaldırılması istendi.

VALİLİK 2 SAAT SÜRE VERDİ

Malatya Valiliği tarafından 'çarşı' yapılacağı gerekçesiyle 2 saat içerisinde çadırın kaldırılması gerektiği Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Canbay'a sözlü olarak iletildi. Malatya Valiliği'nin aşevi çadırının kaldırılması talebinin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşevi çadırını ziyaret etmesinden birkaç gün sonra yapılması dikkat çekti.

KARAMOLLAOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karamollaoğlu "10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?" sorusunu sordu. Karamollaoğlu paylaşımının tamamında şunları ifade etti:

* "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!"

KILIÇDAROĞLU: AŞEVİNİN SİYASETİ OLMAZ

Temel Karamollaoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum." ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN AŞEVİ TEPKİSİ



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aşevinin kaldırılmak istenmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Temel Karamollaoğlu'nun tepki gösterdiği paylaşımı alıntılayan Davutoğlu, şu mesajı paylaştı: "Sizin derdiniz ne? Bildiğiniz tek şey yasaklamak, engellemek. Şu zor günlerde bölge halkı her türlü desteğe muhtaçken aşevi kapatmanın izahı olamaz. Derhal bu yanlıştan dönün."