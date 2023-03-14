AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sürüyor

AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalar sürüyor. AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan masalarda, milletvekili aday adaylığı başvuruları yapılıyor.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da zaman zaman genel merkez binasındaki başvuru kabul masalarını ziyaret ederek, milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapanlarla ve görevlilerle sohbet ediyor.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il başkanlıklarının yanı sıra parti genel merkezinde de milletvekilliği aday adaylığı müracaatlarını aldıklarını, perşembe günü geç saatlere kadar başvuruları almayı sürdüreceklerini bildirdi.

Hafta sonu bütün Türkiye'de bir teşkilat temayül yoklamasının yapılacağını belirten Yavuz, daha sonra komisyonların kurulacağını, mülakatların yapılacağını söyledi. Yavuz, üst komisyonun kurulmasının ardından da belirlenen milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edileceğini ifade etti.

- "Merkezi yoklamayla karar veriyoruz"

Partilerin milletvekili adayını belirlerken farklı yöntemler kullanabileceğini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Partiler ön seçim yapabilir, bunun sonucunu karara bağlamak suretiyle de aday listesi oluşturulabilir. Teşkilat yoklaması veya merkezi yoklamayla yapabilirler. Bizimkisi teşkilat yoklaması değil, teşkilat temayül yoklaması. Yani teşkilat yoklamasıyla karar vermiyoruz, biz merkezi yoklamayla karar veriyoruz. Ama merkezi yoklamayla karar verirken de anketlerden istifade edelim, partinin bir hafızası var ondan istifade edelim, aynı zamanda teşkilatımızın eğilimini, temayülünü belirleyelim, ondan da istifade edelim. Ama sonuçta merkezi yoklamayla da bu listeleri oluşturalım diye yapıyoruz. Dolayısıyla teşkilat temayül yoklaması oradan çıktığı şekliyle olsun diye değildir, o bir unsur olsun ama o unsurun yanında anketler ve diğer çalışmalar da yine bize yol göstersin. O toplamını masanın üstüne koyalım ve bütün o hazırlıklara bakmak suretiyle de son şekil Cumhurbaşkanımızın başında olduğu üst komisyon tarafından verilsin ve Yüksek Seçim Kurulu'na da öylece listeleri götürelim istiyoruz."

- "Cumhur İttifakı olarak bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum"

Seçime gidilirken partiler arasındaki ittifakların arttığı, söz konusu ittifaklarda milletvekili adaylıkları sürecinin nasıl işleyeceğiyle ilgili soru üzerine ise Yavuz, "İttifak şemsiyesi altında sürece dahil olmanın kolaylıkları da zorlukları da var." dedi.

"Seçime, hangi parti nasıl girecek?", "Kendi logosuyla mı yoksa başka bir partinin listesinden mi girecek?" meselelerinin temel konular olduğunu dile getiren Yavuz, Cumhur İttifakı'nda seçime nasıl girileceğinin büyük oranda şekillenmeye başladığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar görüştüğümüz partiler var. Milliyetçi Hareket Partisi'yle zaten birlikte bu işlerin stratejisini geliştirmeye çalışıyoruz, sık sık da bir araya gelip bunları çalışıyoruz. Orada bir sorun yok. Cumhur İttifakı'nın bileşeni Büyük Birlik Partisi de bizim listelerimizden girmişti daha önceki dönemlerde. Şimdi kendi logolarıyla girmek gibi bir eğilimleri var. Ona nihai karar verilmedi ama öyle bir eğilimleri var. Biz HÜDA PAR'ın ve Yeniden Refah Partisi'nin de bu anlamda beklentilerini gördükçe ona ilişkin bir kurgu suretiyle seçime gideceğiz. Yeniden Refah Partisi'ne biz bir teklif götürdük. Onlar yetkili kurullarında görüşüyorlar, tartışıyorlar. Ben çok olumsuz görmediğim bir seyir izliyor diyebilirim buna. Ama nihai karar verilmiş değil. Ama diğer partilerle büyük oranda işin sonuna yaklaştığımız bir durum söz konusudur. Cumhur İttifakı olarak bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası."

- "Seçim günü, 14 Mayıs'ta hangi şehirdeyseniz adresinizi oraya aldırın"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşların başka şehirlere gittiğini anımsatan Yavuz, vatandaşlara nüfus kayıtları konusunda çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Seçim günü, 14 Mayıs'ta hangi şehirdeyseniz adresinizi oraya aldırın. Geçmiş dönemlerde bu kadar kolay değildi adres almak. Ama deprem bölgesinden olan herkese bu kolaylık sağlandı. Şu anda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü buna göre sistemini ayarladı. O bölgeden olmak şartıyla dilediği yere, e-Devlet'ten hiçbir belge ileri sürmeden sadece beyana dayalı olarak adresini alabiliyor. Eğer bunu yaparsa fiilen bulunduğu yerde çok rahat bir şekilde oyunu kullanacak. Bunu yapamazsa askı süresi içerisinde bunu yapmaya çalışacak ki o da 20 Mart'ta başlıyor. Bunu da yapamazsa o gün askı listesinde, sandık seçmen listesinde ismi neredeyse, hangi şehirdeyse oraya gitmek zorunda kalacak. Onun için 'oraya gitmek zorunda olmayalım' diyen herkes bu kolaylıklardan istifade etmeli ve adresini fiilen bulunduğu yere almalıdır."

- "Partimizin her zaman emrindeyiz, neferiyiz"

Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, ilk kez 2011'de milletvekili seçildiğini, o günkü duygu ve heyecanının hala devam ettiğini söyledi.

Milletvekilliğinin ulvi ve kutsal bir görev olduğunu dile getiren Eronat, "Vatana hizmet kutsal bir görevdir. Onun için milletvekilliğini de çok kutsal bir görev olarak addediyorum. Bu görevi yapmaktan da her zaman mutluluk duydum." dedi.

Diyarbakır'a hizmet etmenin de ayrıca bir mutluluk olduğunu ifade eden Eronat, "Bir dönem daha nasip olursa yapmak isterim ama olmazsa da biz partimizin her zaman emrindeyiz, neferiyiz." diye konuştu.

Giresun milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Tahsin Eyibil, aday gösterilmesi halinde, milletin teveccühüyle seçilerek vatana milletvekili olarak hizmet etmek istediğini kaydetti.

Depremler dolayısıyla büyük bir afetin yaşandığını hatırlatan Eyibil, gerek devletin gerekse milletin elinden geldiğince yaraları sardığını, milletin yaralarını sarmaya devam edeceklerini ifade etti.

İstanbul için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan gazeteci Atıf Özbey de Kahramanmaraş merkezli depremlerin gölgesinde seçime gidildiğini ifade ederek, sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili seçildikten sonra 85 milyonun vekilliğini üstleneceklerini dile getiren Özbey, "Bu görevin şuurunda olmak gerekiyor. Manevi yönü çok güçlü olmasına rağmen mesuliyeti de çok ağır. Neticede tüyü bitmemiş yetimin, sahipsizlerin, bugün depremzedelerin, herkesin sorumluluğunu alarak görevi yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.