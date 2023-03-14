Afşin'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İlçedeki çalışmaları koordine etmek üzere çalışmalarını sürdüren Çiftçi, Çorum Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından askı sürecini başlattıklarını belirtti.

Çiftçi, "Bu çalışmaya göre ilçemizde 496 enkaz halinde, yani depremde tamamen yıkılmış bina tespit ettik. 227 acil yıkım kararı verdiğimiz bina var. 625 orta hasarlı, 4 bin 3 ağır hasar kapsamına aldığımız bina oldu. Bunun dışında 5 bin 385 yapıda az hasar var. 8 bin 237 yapıda da herhangi bir hasar tespit yapamadık, yani binalar sağlam, kullanılabilir durumda." ifadelerini kullandı.

Yıkılan binalardan dün itibarıyla 250'sinde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Çiftçi, "138 tanesini ihale ettik, yüklenici vasıtasıyla bunların kaldırılmasını sağlayacağız. Öbür taraftan da 108 binanın ihale yapmadan idaremizin imkanlarıyla enkazlarını kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında Çorum İl Özel İdaresi ile belediyelerin imkanlarından yararlandıklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"227 acil yıkım kararı verdiğimiz binanın 15'ini İl Özel İdaremiz ve belediyelerimizin araçlarıyla kaldırdık, geriye kalanlarını da ihale ettik ve böylece geriye kalanları da yüklenici marifetiyle kaldırmış olacağız. Bugüne kadar toplam 56 binanın hem acil yıkım hem de enkazının kaldırılması işlemleri gerçekleşmiş oldu. Geriye sadece ağır hasarlı binaların durumu kaldı. 4 bin 3 ağır hasarlı binayı askıya çıkardık. Listeler kesinleştikten sonra ağır hasarlı binaların da yıkımına başlanacak."