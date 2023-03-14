3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yozgat'ta taksi, otomobil ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2023 22:39, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 22:40
Yozgat'tan Kayseri istikametine seyreden M.G. idaresindeki 40 T 5075 plakalı taksi, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu köyü mevkisinde, N.K'nin kullandığı 06 BMP 501 plakalı otomobille çarpıştı.
Karşı şeride geçen otomobil, U.E. yönetimindeki 66 AE 212 plakalı minibüse çarptı.
Kazada, sürücülerden N.K. ile aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.