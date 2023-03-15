Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime yarın da ara verildi
Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 19:05, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 20:48
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilmişti.