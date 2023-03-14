29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı, 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Polis Akademi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak
olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek
olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi
internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.
SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.Polis Akademisi (@paedutr) March 14, 2023
💻Sonucunuzu öğrenmek için; https://t.co/fGfpE4w4pu pic.twitter.com/rlXLF8A0oq