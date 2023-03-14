İzmir'de konteyner kentte kalan depremzedeler tahliye edildi

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası Bayraklı ilçesinde kiracı olarak ikamet eden ve depremden etkilenen vatandaşlar, Bayraklı Geçici Konaklama Merkezinde barınıyordu. İlk etapta tek başına konteynerde kalan depremzedelere İzmir Valiliği Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetimi tarafından giden tebligatta, "30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen İzmir depreminden sonra kurulan Bayraklı Geçici Konaklama Merkezine başvurunuza istinaden kaydınız gerçekleştirilerek tarafınıza konteyner tahsis edilmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde etkilen vatandaşlardan İzmir'e gelenlerin Bayraklı Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilecek olmasından dolayı ikinci bir yazışmaya mahal vermeksizin 13 Mart 2023 mesai bitimine kadar konteynerlerinizi, içinde demirbaş eşyaları ile birlikte teslim ederek çıkış işlemlerinizi yaptırmanız gereklidir. Konteynerinizi, size verilen süre içinde tahliye etmemeniz durumunda tahliye ile ilgili gerekli işlemler yönetim birimince gerçekleştirilecektir" denildi.

"Gidecek yerim yok, kira ödeyecek gücüm yok"

Bugün ekipler tarafından tebligat giden İzmirli depremzedeler konteynerlerden tahliye edildi. Özel eşyalarını alıp dışarı çıkan depremzedeler, gidecek yerleri olmadığını belirterek çadır kuracaklarını söyledi. Kamyonlara yüklenen depremzede eşyalarının, daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere AFAD'ın depolarına götürüldüğü öğrenildi.

Depremzede Meryem Tülin Yumlu, "2 yıldır burada kalıyorum. Bir hafta önce kağıt geldi ve bir hafta içerisinde çıkarılacağımız söylendi. Öncelikli olarak yalnız yaşayanlar çıkarıldı. 15 güne de diğer arkadaşların çıkarılacağını duyduk. Kahramanmaraş depremindeki arkadaşların geleceğini öğrendik. Bu, bir depremzedelerin yaralarını sararken bir diğerini yok saymaktır. Ben İzmir depremzedesiyim, kiracıydım. 2 yıldır yurtlarda, çadırlarda, konteynerlerde kaldık ama şimdi depremzede sayılmıyoruz. Çadır temin edilsin, burada çadır kuracağım. Çünkü gidecek yerim yok, kira ödeyecek gücüm yok" dedi.

Nuray Koçtürk ise, "Bize kağıt verilerek bir hafta içerisinde çıkmamız gerektiği söylendi. Bir hafta içerisinde nereye çıkayım? Kimsem yok, maddi gelirim, mal varlığım yok. Yalnızım. İzmir depreminden sonra mağdur kaldım. Pandemi oldu, deprem oldu ve iş de bulamadım. Bu yüzden burada kalıyordum. Şu anda yapacak bir şeyim yok. Gidecek yerim yok, burada bekliyorum" diye konuştu.