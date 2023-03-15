15 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Adalet Komisyonunda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/11.45/10.30/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ücretli çalışan ve şubat ayı konut satış istatistiklerini, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanşında Belçika'nın Gent takımını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu mücadelesi Real Madrid-Liverpool ve Napoli-Eintracht Frankfurt rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Madrid/Napoli/23.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında perşembe günü İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile takımdan bir futbolcu Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını da tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.00/17.30)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanşında perşembe günü İtalya'nın Fiorentina ekibini konuk edecek Demir Grup Sivasspor, son antrenmanını kulüp tesislerinde yapacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Samu Saiz, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak.

- Fiorentina'nın son antrenmanı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı statta gerçekleştirilecek.

(Sivas/15.00/17.00/15.30/17.30)

5- TFF 2. Lig gruplarında ertelenen 24. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun 5. haftasında J Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Rytas ekibini konuk edecek; Galatasaray Nef, K Grubu'nda Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Atina/20.30)

7- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 16. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Umana Reyer ekibini konuk edecek; B Grubu'nda Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/21.30/Las Palmas de Gran Canaria/23.00)

8- Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında Polonya'nın Anwil takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Macerata/22.30)

10- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

11- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final mücadelesi başlayacak. Çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Mihallıççıkspor karşılaşmaları yapılacak.

(Konya)