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Taksi ve motosikletle kokain servisi

İstanbul'da 16 ay süren çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 175 kişiden 161'i yakalandı. Baskınlarda, 72 kilo 640 gram kokain ve 4 tabanca ele geçirildi. İstanbul'da kokain dağıtımında 60 taksi ve 35 motokuryenin kullanıldığı belirlendi.

Haber Giriş : 15 Mart 2023 08:01, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 08:02
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Taksi ve motosikletle kokain servisi

Türkiye genelinde zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

Türkiye genelinde, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan kökünü kurutma operasyonunun 42'ncisi İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 16 aylık takip sonucu yapılan operasyonda ticari taksilerle ve motosikletlerle uyuşturucu servisi yapan sokak satıcıları yakalandı.

KURYE TİCARİ TAKSİLER

Narkotik polislerinin 16 ay süren saha çalışması ve takip edilen soruşturmalarda izlenen uyuşturucu satıcılarının ticari taksilerle ve motosikletlerle uyuşturucu dağıttığı ortaya çıkarıldı. 60 ticari taksi şoförü ile 8 motorlu kuryenin internet tabanlı mesajlaşma programlarından haberleşerek uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Taksi şoförleri ile motokuryelerin uyuşturucuları araçlarıyla kendilerine gönderilen konumlara götürdükleri de tespit edildi.

900 POLİSLE ŞAFAK BASKINI

Şüphelilerin çoğunlukla kokain servisi yaptığı da ekiplerin dikkatini çekti. Belirlenen 175 şüphelinin yakalanması için dün sabah şafak vakti 258 ekip, 33 Özel Harekat unsuru olmak üzere toplam 900 polis, 1 helikopter, 1 hava aracı ve 11 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla torbacı ve zehir tacirlerinin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

161 TACİR GÖZALTINDA

161 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı operasyonda arama yapılan adreslerde 3 kilo 390 gram kokain, 1 kilo esrar, 90 gram eroin 8 hassas terazi, 1 çelik yelek, 4 tabanca, 83 fişek ele geçirildi. Ayrıca 16 ay süre boyunca yapılan ara yakalamalarda 106 uyuşturucu satıcısı yakalanırken 72 kilogram 640 gram kokain ele geçirildi.

60 taksi, 35 motokurye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, İstanbul'da 42'ncisi yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'yla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Dün sabah 175 kişi için 42'nci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu; İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 motokurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin dağıtıcıları. Biraz önce söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de dün sabah itibariyle 161 kişi, toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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