Seçmen listesi çıkarmak seçim yapmaktan zor

Siyasi partiler, başka illere giden depremzede seçmenler için seferber oldu. Adres güncellemesi yapmaları için İçişleri Bakanlığı sık sık duyuru yaparken, siyasi partiler de hem deprem bölgesinde hem de diğer illerdeki teşkilatları aracılığı ile depremzedelerin seçmen kayıtlarının güncellenmesi için yoğun çaba harcıyor.

Deprem bölgesinden başka illere giden 3 milyon civarındaki depremzedenin 1,5 milyondan fazlasının seçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu kişileri sandığa götürmek için hem YSK hem de İçişleri Bakanlığı bir dizi kolaylaştırıcı tedbir aldı. Adreslerini güncellemek isteyenler 17 Mart gece yarısına kadar bu işlemlerini e-Devlet ve nüfus müdürlükleri aracılığı ile yaptırabilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU-