HÜDA PAR Başkanı: Bayrakla bir derdimiz yok

CNN Türk canlı yayınında konuşan HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partileri hakkındaki "terör" yaftasına cevap verdi.

"Biz bölücü de değiliz, birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz." diyerek HDP'li Selahattin Demirtaş'ın, "Buna alışsanız iyi olur. Biz daha Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz." sözlerini hatırlatan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt'ün kardeşliğini savunuyoruz."

Türkiye Gazetesine de bir değerlendirmede bulanan Zekeriya Yapıcıoğlu "AK Parti ile görüşme sürecinde milletvekili pazarlığı yok, yalnızca ülke ve milletimizin menfaatlerini önceliyoruz, MHP ile de herhangi bir sorun yaşamadık" dedi.

HEPİMİZ KAYBEDERİZ

Seçim sathı mailinde oluşturulan gergin atmosfere vurgu yapan Yapıcıoğlu "Türkiye üzerine hazırlanan karanlık bir kaos planı var. Bunu gördük. Aynı odaklar çukur terörü ve 15 Temmuz gibi kalkışmalarla şansını denedi, ama başaramadılar.