4 yaşındaki çocuk öldü eczacı kalfasının şeytani planı yuh dedirtti!

Kalfa ve yardımcısının, eczane sahibi dahil çalışan herkese gizli gizli şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç verdiği ortaya çıktı. Herkeste aynı belirtiler görülürken, eczacı uyku bozukluğu nedeniyle aracının direksiyonu başında uyuması sonucu yaptığı kazada 4 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Kalfa ve yardımcısı tutuklanırken olayla ilgili de iddianame hazırlandı.

Şizofreni tedavisinde kullanılan ilacı, eczacının içeceğine kattı. Eczacı kalfasının şeytani planı iddiaya göre tüm eczane çalışanlarını hasta etti ardından bir çocuğu hayattan kopardı.

Her şey kalfanın işe başlaması ile başladı

Kanal D'nin haberine göre kan donduran olayın adresi Ankara. Bir eczacı bundan 4 yıl önce işe aldığı kalfanın ardından dikkat dağınıklığı, uyku hali yaşamaya başladı. İşi geçici süreliğine kardeşine devretti. O da kısa bir süre sonra aynı şikayetleri yaşadı.

4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Bir yandan da eczane büyük zarar etmeye başladı. Bazı ilaçların usulsüz alınıp satıldığından şüphelendiler. Eczacı çalışırken bir yandan dikkat dağınıklığı ve algı bozukluğu şikayetleri devam ediyordu. Hayatını değiştiren olay ise 2020 yılında yaşandı. Direksiyon başında uyuya kaldı, duvara çarpıp takla attı. Kazada 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Olaydan 7 ay sonra eczacı, eczanede başına gelenlerin sebebi olan ilaç şişesini buldu, etkiketi sökülmüş, saklanmıştı. Şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğunu fark etti.

Herkeste şizofreni ilacı görüldü

Eczacı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eczanede çalışanlardan saç ve kıl örneği alındı. Hepsinde de o şizofreni ilacı tespit edildi. İddianamede kalfa ve yardımcısı olası kastla öldürmeyle suçlandı. Usulsüz ilaç alım satımıyla SGK'yı 1 milyon 700 bin TL zarara uğratmaktan da tutuklandılar.