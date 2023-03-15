Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 5,63 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD'deki bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin Avrupa'ya da yayılmasının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirtti.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla satış baskısının piyasa geneline yayıldığını ifade eden analistler, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi halinde Avrupa genelinde bankacılık sektörünün önemli risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda oynaklığı artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 43 seviyesine indi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinin öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 puanın direnç, 5.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.