Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ mensubu, 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 10:16, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 10:18
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs, Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.