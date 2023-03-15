Dolar günü 18,98 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,98 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 17:14, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 17:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,9720
|18,9730
|18,9850
|18,9860
|Avro
|20,3340
|20,3350
|20,0080
|20,0090
|Sterlin
|23,0250
|23,1400
|23,0810
|23,1970
|İsviçre Frangı
|20,6830
|20,7650
|20,7920
|20,8960
|ANKARA
|ABD Doları
|18,9420
|19,0220
|18,9550
|19,0350
|Avro
|20,2940
|20,3740
|19,9680
|20,0480
|Sterlin
|22,9650
|23,1750
|23,0210
|23,2310