TKP seçim tavrını açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Sosyalist Güç Birliği'nin (SGB) bileşenlerinden Türkiye Komünist Partisi (TKP) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tavrını ve yaptığı son ittifak çağrısının sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada TKP'nin parlamento seçimlerine nasıl gireceğine ilişkin, "Türkiye Komünist Partisi milletvekili seçimlerine bir seçim ittifakının ötesinde de anlam taşıyan Sosyalist Güç Birliği ittifakıyla birlikte kendi ad ve adaylarıyla girecektir. Partimiz 81 ilde ve bütün seçim çevrelerinde aday gösterecek, hem seçim sürecindeki propaganda ve örgütlenme çalışmalarıyla hem de alacağı oyla komünist hareketin tarihsel bir sıçrama yapması için bütün olanaklarını seferber edecektir" ifadesi kullanıldı.

TKP'nin cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesinin önüne geçecek bir biçim ve esneklikle sürdürülecek bir aday çalışması konusunda Sosyalist Güç Birliği içinde bir anlayış birliği yaratılamadığı" belirtilirken Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Kılıçdaroğlu için istediğimiz oy Millet İttifakı için ne bir destek ne bir beklenti olarak görülebilir. Bu oy Erdoğan'a karşı verilmekte ve Erdoğan'ın bir an önce gitmesine odaklanmış geniş halk kesimlerine 'sizi anlıyoruz, duygunuzu paylaşıyoruz' mesajını taşımaktadır" ifadesi yer aldı. Açıklamada "TKP'nin böyle bir oluşuma kefil olması mümkün değildir. Partimizin Millet İttifakı'nı sola çekmek, onunla ilişkilenmek, onunla şu ya da bu nedenle bir pazarlığa girmek gibi bir gündemi de olamaz" denildi.

Öte yandan sosyalist partilere yapılan seçim ittifakı çağrısına ilişkin ise "Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan ve seçimlere katılma hakkı olan iki sol parti, sosyalist hareketin kendi ilkeleriyle bağımsız bir seçim ittifakı içinde güçlerini birleştirme çağrımızı olumlu karşılamalarına rağmen, çok farklı temelleri olan Emek ve Özgürlük İttifakı'nda kalmayı ve TKP'yi de o ittifaka çağırmayı tercih etmişlerdir. TKP bu tercihe elbette saygı duymakta ancak katılmamaktadır" denildi.