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Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ersin Çelik, Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinden, Vali Rahmi Doğan'ın milletvekili adayı olmak için yaptığı istifanın paylaşılmasına tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2023 22:01, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 22:03
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Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki

Hatay valisi Rahmi Doğan bugün Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Devlet büyüklerinin de müsaadelerini" alarak memleketi Sivas'tan aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında "Hatay'dan ayrılıyorum ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak" denildi.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ersin Çelik, Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan bu açıklamaya tepki gösterdi. Gazetesi Çelik böyle bir açıklamanın Vali beyin kişisel hesabından yapılması gerektiğini belirtti.

Ersin Çelik'in açıklaması şu şekilde

"Valilik hesabından "Sayın Valimiz seçimlerde aday olacağı için görevinden istifa etmiştir" denilir. Aslında ona da gerek yok. Siyasi hedeflerini ise Vali Bey kişisel hesabından yapmalıydı. Şu da var; depremin yıktığı Hatay'dan ayrılmak, daha önceden planlı olsa da hiç olmamış. Vali Bey yazmış ama o beş yıl değil de en zor gününde Hatay'ı siyaset yapmak için bırakıp giden vali olarak anılır artık."

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifa haberi şu şekilde:

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi başvuru nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyuran Doğan, "Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan 'aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım." dedi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'daki görev süresi içerisinde kente ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştığını belirtti.

Elinden geldiği, gücünün yettiği kadarıyla Hatay için güzel işler yapmaya gayret ettiğini aktaran Doğan, açıklamasında ifade etti:

"5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Hatay'da görev yaptığım süre içerisinde Hatay'a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarıyla memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir. Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib'deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum."

Bugün itibarıyla Hatay'dan ayrılacağını belirten Doğan, "Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay'ın '12. milletvekili' hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın." ifadesini kullandı.

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