Şanlıurfa'da büyük gerginlik! Belediye başkanının üzerine yürüdüler ekipler araya girdi

Depremin yaralarının henüz tam anlamıyla sarılamadığı Şanlıurfa'da sel nedeniyle de hayatını kaybedenler oldu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamayla kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da vatandaşlar bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki gösterdi.

Sosyal medyada düşen görüntülerde kalabalık bir ekiple selin etkili olduğu noktalarda inceleme yapan Beyazgül'ün üzerine doğru yürüyen kalabalığa zabıta ekiplerinin müdahale ettiği ve belediye başkanının o noktadan uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.