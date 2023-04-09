Cumhurbaşkanı bürokratı Bingöl'den aday gösterildi

Cumhurbaşkanı bürokratlarından Zeki Korkutata Bingöl'den milletvekili adayı olmak için Mart ayında istifa etmişti. Korkutata, Ak Parti Bingöl'den 2. sıradan aday gösterildi.

Ak Parti 2018 seçimlerinde Bingöl'den 2 milletvekili çıkarmıştı

Zeki Korkutata KİMDİR?

1977 yılında Bingöl'de doğdu. 1994 yılında Bingöl'de sağlık memuru olarak başladığı iş hayatına Bursa ve Ankara İl Sağlık Müdürlüklerinde 2003 yılına kadar devam etti. 2003-2012 yıllarında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde, Atama Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2012-2017 yılları arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda, Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Eylül 2017'de Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atandı. Sağlık Bakanlığında görev aldığı süre boyunca, Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının oluşturulması ve yürütülmesindeki bütün süreçlerde bulunarak aktif katkı sağladı.

Nisan 2018'de Müsteşar Yardımcılığı görevinden istifa ederek, AK Parti Bingöl Milletvekili Aday Adaylığı için başvuruda bulundu. Ahenk, Kalenberk ve VİVO 2000, SB Diyalog, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergilerinde çeşitli makale ve denemeleri yayınlandı. Lisans bitirme tezi olarak hazırladığı ve daha sonra geliştirdiği "Tanzimat'tan Günümüze Tesettür ve Toplum: Çatışma ve Değişim Açısından Bir Analiz" adlı yayımlanmamış çalışması mevcuttur. Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları arasında "Bingöl'de Dini Hayat" adlı yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Korkutata, evli ve bir çocuk babası.