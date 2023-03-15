Bakan Dönmez, KKTC'nin Hatay'a konteyner göndermeye devam ettiğini bildirdi

Dönmez, KKTC Konteyner Kent alanında yaptığı açıklamada, KKTC Başbakanı Üstel'e Türkiye'ye destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sadece Türkiye'nin değil KKTC dahil komşu ülkelerin de etkilendiğini dile getiren Dönmez, "Bu acıyı derinden hisseden komşu, dost ülkelerimiz ki içlerinde tabii ki müstesna bir yere sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de vardı. Ben Sayın Başbakan'ın şahsında hükümetine, soydaşlarımıza ve oradaki hayırsever gönüllü insanlarımıza, Kıbrıslı belediyelerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Dönmez, KKTC'nin, ilk andan itibaren her türlü yardımın Türkiye'ye hızla ulaştırılması noktasında büyük gayret gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz burada binlerce insanımızı kaybettik. Üzüntümüz hiç şüphesiz sonsuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genç yavruları ve vatandaşları da bu depremden maalesef olumsuz etkilendi. Hayatını kaybeden yavrularımız oldu. Bildiğiniz gibi Adıyaman'da bir otelde yavrularımızı, gençlerimizi kaybettik. Deprem bölgesinde muhtelif yerlerde de yaklaşık 50 soydaşımız depremde hakkın rahmetine kavuştu. Ben bir kez daha depremde ölen tüm insanlarımıza, vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum."

İskenderun Belediyesinin ilçedeki Rauf Denktaş Parkı'nın yakınındaki bir fuar alanını geçici barınma merkezi kurması için KKTC'ye tahsis ettiğini bildiren Dönmez, "Onlar da kendi imkanlarıyla Kıbrıs'ta toplanan maddi yardımlarla ve iş insanlarımızın büyük gayretiyle, esnafımızın desteğiyle bu konteynerleri Kıbrıs'ta imal ettiler. Her gün de peyderpey gemilerle limanlarımıza gönderiyorlar. Bölgede 500 adet konteynerden barınma imkanı olacak. Her türlü sosyal tesisleriyle birlikte planlandı." değerlendirmesinde bulundu.