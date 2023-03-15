ELDER'den depremzedelerin yüksek elektrik faturası ödediği iddiasına ilişkin açıklama

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), depremzedelerin yüksek elektrik faturası ödediğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ELDER'den yapılan açıklamada, deprem sonrasında yaşanan afet sürecinde elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen düzenlemelere göre çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

Dağıtım şirketlerinin, sayaçları düzenli okuma sorumluluğu bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden kaynaklanan olağanüstü koşullar nedeniyle okuma ve faturalama işlemleri bir süre ötelenmiş, sonrasında ise depremden direkt olarak etkilenmeyen il ve ilçelerde işlemler tekrar başlatılmıştır. Buna göre, okuma dönemindeki gün sayısından bağımsız olarak, mesken aboneleri günlük 8 kilovatsaate kadar, ticarethane aboneleri ise günlük 30 kilovatsaate kadar düşük enerji bedeli üzerinden hiçbir değişiklik yapılmadan faturalarını ödemeye devam etmektedir. Okuma dönemi boyunca günlük ortalama endeks değerleri kullanıldığından okuma döneminin uzaması nedeniyle tüketicilerin herhangi bir zararının oluşması mümkün değildir."

Açıklamada, 25 günlük fatura okuma dönemi baz alındığında, toplam 250 kilovatsaat tüketen bir meskende günlük tüketimin 10 kilovatsaate denk geldiği örneği verilerek, "Buna göre ortalama günlük tüketimin ilk 8 kilovatsaati düşük tarifeden, kalan 2 kilovatsaati ise yüksek tarifeden hesaplanarak faturalanmaktadır. 35 günlük daha uzun bir okuma döneminde ise toplam 350 kilovatsaat tüketmiş bir tüketicinin de günlük ortalama tüketimi 10 kilovatsaattir. Buna göre yine aynı yöntemle faturalama yapılmakta ve yine günlük tüketimin ilk 8 kilovatsaati düşük tarifeden, kalan 2 kilovatsaati ise yüksek tarifeden hesaplanarak faturalanmaktadır. Her iki durumda da birim fiyatlar aynı kalırken sadece fatura tutarı, daha uzun okuma dönemi ve daha fazla tüketimden dolayı daha yüksek gerçekleşmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Elektrik tüketiminde EPDK'nin belirlediği bedeller dışında eksik ya da fazla bir tutarın alınmadığı vurgulanan açıklamada, "Bazı yazılı basın ve internet haber sitelerinde yer alan yüksek kademeden faturalandırma nedeniyle depremzedelere astronomik faturalar gönderildiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunu ve tüketicileri doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği doğmuştur. 6 Şubat'ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrasında yaşanan afet sürecinde gerek elektrik dağıtım gerekse görevli tedarik şirketleri, düzenleyici kurum tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bölgede görev yapan elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri, OHAL sonrasında çıkan karar ve düzenlemeleri yakından takip etmekte ve yasal çerçeve içinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.