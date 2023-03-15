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Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan bazı mahallelerde vatandaşların evlerden tahliyesi için çalışma yapılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 17:38, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 17:38
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Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor

Kentte Karakoyun deresinin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi.

Ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşları merdiven uzatarak tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Bir binadan tahliye edilen kadının askerlere sarılarak teşekkür ettiği görüldü.

Sağanak nedeniyle suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde de arama kurtarma çalışması sürüyor. 3 kişinin çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bölgedeki suyun tahliyesi için pompalar çalıştırılıyor. Bölgede devam eden sağanak, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, kentte selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akabe Mahallesi'nde su basan sokaktaki evlerden iş makineleriyle vatandaşların tahliye edilmesini takip etti.

Aynı mahallede botla evlerinden kurtarılan yaşlı vatandaşlar ise dalgıç ekiplerinin kucağında sağlık ekiplerine teslim edildi.

- "Çok şükür botla kurtarıldık"

Akabe Mahallesi'nde tahliye edilenlerden Melek Yıldırım, AA muhabirine, evinin ikinci katta olduğunu, saat 8'de sokağı ve evini su bastığını söyledi.

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Yıldırım, "Uyandığımda evlerimiz su altındaydı, perişanız. Yardım istedik. Çok şükür botla kurtarıldık. Depremi bile unuttuk, her şeyi unuttuk. Beyaz eşyalar, arabalar suyun içindeydi. Rabb'im bir daha göstermesin" dedi.

- Bedensel engelli kız 5 saat sonra kurtarıldı

Bedensel engelli Fatma Bulgan (16), Akabe Mahallesi 1437. Sokak'ta iki katlı binanın zemin katında tek başına bulunduğu sırada evi sel bastı.

Suda mahsur kalan Bulgan, AFAD, polis ekipleri ve ailesinin desteğiyle tekerlekli sandalyesiyle bulunduğu yerden yaklaşık 5 saat sonra kurtarıldı.

Tahliye edilen Fatma Bulgan'ın ağabeyi Mehmet Bedir Bulgan, evde yattığı sırada kardeşinin kendisini arayarak yardım istediğini belirtti.

Geldiğinde sokağı su bastığını aktaran Bulgan, kardeşini ekiplerin ve çevredekilerin desteğiyle güvenli alana getirdiklerini ifade etti.

Şehmus Cuhalama da Bulgan'ı, pencereyi kırdıktan sonra iki kişi aşağıda omuzlarına aldıktan sonra yukarıdakiler de elinden tutarak bulunduğu yerden çıkardıklarını anlattı.

Cuhalama, daha sonra bot yardımıyla Bulgan'ı suyun kenarına çıkardıklarını anlattı.

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