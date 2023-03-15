TBMM Genel Kurulu toplandı

Adan, birleşimin başında, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, annesi Fahriye Yıldırım'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Genel Kurul'da daha sonra üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel "Aksaray'ın talepleri"; CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir "yükseköğretim kurumları ile öğrencilerin sorunları ve çözüm önerileri" ile AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 6 Şubat tarihli depremler hakkında görüşlerini dile getirdi.

Konuşmasında, depremde hayatını kaybeden bazı vatandaşların isimlerini sayan Çalık, onları ve acıları paylaşıp merhem olmak için çabalayanları unutmayacaklarını söyledi.

Çalık'ın konuşması sırasında ağladığı görüldü.