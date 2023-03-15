Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu ile görüştü
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 17:22, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 17:43
İYİ Parti Genel Merkez'inde, Akşener'in makamında basına kapalı yapılan görüşme, bir saat 15 dakika sürdü.
Davutoğlu, bugün ayrıca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu'nu ziyaret etti.
Davutoğlu'nun, CHP Genel Merkezi'ndeki ziyareti yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.