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Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 17:32, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 17:36
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Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Adalet Komisyonunda

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, yargı reformlarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek "Düzenlemeyle uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla daha etkin mücadele edilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılması için bir takım tedbirlerin alınması zarureti olduğunu dile getiren Yurdunuseven, "Bu kapsamda sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ticareti suçunun cezasının alt sınırını 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarıyoruz. Böylelikle bu maddelerin bireylere ve topluma verdiği zararların önüne geçilmesini ve bu maddelerin imal ve ticaretiyle daha etkin mücadele edilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelenin her boyutuyla ele alındığını vurgulayan Yurdunuseven, kamu ve özel kuruluşların çabalarıyla bu konuda önemli mesafeler alındığını söyledi.

Teklifle İcra ve İflas Kanunu'nda da değişiklikler yapıldığını dile getiren Yurdunuseven, "Teklifle, kesinleşen icra takiplerinde, alacaklının talebiyle borçluya ait konutta icra müdürünün kararı üzerine haciz işlemleri yapılmaktadır. Haciz işlemlerinin yerine getirilmesinde ölçülülük ilkesinin gereği olarak alacaklının olduğu kadar borçlunun da haklarının gözetilmesi gerekir. Kişilerin konutları, onların özel hayatının en mahrem yerleridir. Bu itibarla özel hayatın korunması ve gizliliği farklı düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Teklifle yapılan değişikliğe göre, borçlunun konutunda haciz yapılabilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkün olacaktır. Ayrıca aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, teklifin reform nitelikte olmadığını, tam tersine var olan sorunları daha da katlayacağını, düzenleme hazırlanırken etki analizinin yapılmadığını, teklifin Anayasa'ya aykırılık oluşturan bazı düzenlemeler içerdiğini iddia etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şimdiye kadar çok sayıda yargı reformunun hayata geçirildiğini dile getirerek "Adalet sistemimizin yol haritasını oluşturan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında şimdiye kadar 6 yargı paketi gerçekleştirildi. Şimdi de kamuoyunda 7. yargı paketi olarak nitelendirilen yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bu teklifle; bağımlılık, icra, afet, uyuşturucu madde, kira ilişkilerinden kaynaklana uyuşmazlık, insan kaçakçılığı, çocuğu hasta annelere infaz ertelenmesi gibi farklı alanlarda düzenlemeler içeren bir kanun teklifini hayata geçireceğiz." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik baskılar olduğunu iddia etti.

"Ağzına açan savcılıkla muhatap oluyor." diyen Aydoğan, şöyle devam etti:

"İnsan onurunu esas alan bir hukuk devleti konusunda bir adım atamadık. Seçimli otoriter bir sistemle karşı karşıyayız. En az politik olan stadyumlarda bile insanlar haksızlığa karşı bağırıyor. İnsanlar protesto haklarını kullanamayacaklar mı? Bu insanları alıp yargılıyorsunuz. 'Erdoğan istifa' diyen insanları yargılamak yargının ayıbıdır. Devletin kurumlarını taraf haline getirdiniz. Belediyelere düşman olan bir idare var. Merkezi yönetimi yerel yönetimlere saldırtarak yol almaya çalışıyorsunuz. Devlet kurumlarını çatıştırarak yol alınmaz."

Aydoğan, getirilen yasa tekliflerine bütün olarak karşı olmadıklarını, iyi düzenlemeler de yapıldığını, vatandaşın yararına olan adımları desteklediklerini ancak genel olarak yasa teklifler hazırlanırken etki analizinin yapılmadığını iddia etti.

- "Babaların da faydalanması lazım"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, gençlerin ve toplumun sağılığına çok büyük önem verdiklerini, bu nedenle uyuşturucu madde bağımlılığına karşı alınacak her türlü yasal tedbirleri desteklediklerini belirtti.

Erel, teklifte çocuğu hasta olan annelere yönelik düzenlemeye dikkati çekerek, "Çocuğu hasta annelere infaz ertelenmesi geliyor. Bundan babaların da faydalanması lazım. Düzenlemenin ebeveynler olarak düzeltilmesi gerekiyor." önerisinde bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, teklifin "yamalı bohça" gibi olduğunu; sürekli torba kanun getirildiğini ileri sürdü. Gülüm, "Çünkü yasa yapılırken konunun muhataplarına sormuyorsunuz. Uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir ülke haline geldik. Bu halde uyuşturucuyla mücadeleyi nasıl yapacağız?" diye konuştu.

Teklif üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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