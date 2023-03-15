Afet bölgesinde 1783 noktada eğitim devam ediyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde kurulan eğitim noktaları sayısının 1783'e ulaştığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mart 2023 18:45, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 18:47
Bakan Özer, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Paylaşımında, "
Afet bölgesinde her kademede kurduğumuz eğitim noktalarımızın sayısı, 1783'e ulaştı. Çocuklarımızı her şart altında okullarıyla buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.