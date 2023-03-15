Seçim güvenliği İHA, dron ve uçaklarla sağlanacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçim günü güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopter, İHA, uçak, dron gibi tüm hava unsurlarının, gemi ve botların, muharebe araçlarının da göreve hazır olacağını bildirdi.

Ersoy, Antalya'da bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, güvenlik ve huzur içinde aldıkları tedbirlerle yüz akıyla tamamlanmasını temenni etti.

Risk değerlendirmelerini yapmak ve ona göre tedbirleri geliştirmek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini belirten Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesinde bulunması dolayısıyla toplantıya katılamadığını, selam ve başarı dileklerini ilettiğini aktardı.

Toplantıda tedbirlere sunulacak katkının önemine işaret eden Ersoy, Türkiye'nin 2. yüzyılına girerken yapacakları seçimlerin sadece ülke için değil, uluslararası toplum açısından da önemli görüldüğünü, titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Tüm seçimlerin Bakanlıkları için önemli ve hassas olduğuna dikkati çeken Ersoy, seçimlerin millet iradesinin özgür şekilde ortaya konulmasının en güzel aracı olduğunu dile getirdi.

"Seçim güvenliğini üç noktada ele alıyoruz"



Dikkat ve özenle sorumluluklarını hep birlikte yerine getireceklerini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Seçim halkımızın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları Bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Birliğimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıları düzenliyoruz."

Seçim güvenliğini üç noktada ele aldıklarını ifade eden Ersoy, bunların "seçim öncesi kampanya ve propaganda dönemi", "seçim günü oy verme güvenliği " ve "seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, tutanakların, listelerin, tüm evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun iletilmesi" olduğu bilgisini paylaştı.

Ersoy, seçim sürecinde siber suçların takibini yapmak için ilgili birimlerin görevlerinin başında olacağını hatırlatarak, seçim döneminde esas olanın özgürlüğü temin etmek olduğuna dikkati çekti.

Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, materyal, afiş dağıtmasına izin verilmeyeceğini anlatan Ersoy, seçim günü 601 bin 251 personelin görevleri başında olacağını bildirdi.

Tüm birimlerin sahada olacağına değinen Ersoy, "Güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopter, İHA, uçaklarımız, dronlarımız gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muharebe araçlarımız da göreve hazır olacaklardır. Haber merkezlerimiz, jandarma ve emniyet istihbarat birimlerimiz tüm güvenlik kamera sistemlerimize entegre şekilde bu süreçte yer alacaklardır." ifadesini kullandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da demokrasinin olmazsa olmazı olan seçimde sandık güvenliği için tüm tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Toplantıya, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya'nın valileri, emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları ile kaymakamlar da katıldı.