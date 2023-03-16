Damat ve gelinin tepki çeken konvoy görüntülerine soruşturma
Sakarya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden gelin ve damat hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 17:23, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 17:24
Akyazı ilçesinde, 12 Mart'ta dünyaevine giren G.B. ve H.B. çiftinin düğün konvoyu, Taşburun Mahallesi'ndeki bir köprünün üzerinde durdu.
Çiftin ellerindeki silahlarla havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.
Adli ve idari soruşturmanın devam ettiği olayda kullanılan silahların kriminal incelemesi yapılıyor.