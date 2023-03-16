Damat ve gelinin tepki çeken konvoy görüntülerine soruşturma

Binbir surat' müdür 19 yıl kaçtı, 12 gün hapis yattı
Binbir surat' müdür 19 yıl kaçtı, 12 gün hapis yattı
100.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
100.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi
Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci sona erdi
Bakan Bilgin'den 'deprem bölgesi için asgari ücret düzenlemesi' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'deprem bölgesi için asgari ücret düzenlemesi' açıklaması
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Komisyon'da kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Komisyon'da kabul edildi
AFAD: Bolu depremi, Marmara Denizi'nden geçen fayları etkilemez
AFAD: Bolu depremi, Marmara Denizi'nden geçen fayları etkilemez
Sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi, 4 kişi aranıyor
Sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi, 4 kişi aranıyor
Afyonkarahisar Valiliği'nden çift maaş açıklaması
Afyonkarahisar Valiliği'nden çift maaş açıklaması
MHP Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
MHP Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak
2023-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2023-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Bolu'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi
Bolu'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü'nden 'şap hastalığına' ilişkin açıklama
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü'nden 'şap hastalığına' ilişkin açıklama
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak
YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak
'Ankara-Sivas YHT Hattı yakında hizmete sunuluyor'
'Ankara-Sivas YHT Hattı yakında hizmete sunuluyor'
EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
Ticaret Bakanlığı personelinin yer değiştirmesine dair düzenleme yapıldı
Ticaret Bakanlığı personelinin yer değiştirmesine dair düzenleme yapıldı
Motorine büyük indirim geliyor...Pompaya yansıyacak
Motorine büyük indirim geliyor...Pompaya yansıyacak
Akar ve Soylu deprem bölgesinden aday gösterilecek
Akar ve Soylu deprem bölgesinden aday gösterilecek
YSK'dan ittifak kararı: 24 Mart'a kadar zaman var
YSK'dan ittifak kararı: 24 Mart'a kadar zaman var
Milli Eğitim Müdürü'ne 'personele mobbing'den 5 ay hapis cezası
Milli Eğitim Müdürü'ne 'personele mobbing'den 5 ay hapis cezası
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci başlıyor
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci başlıyor
Bakan Bilgin'den taşeron işçi ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den taşeron işçi ve EYT açıklaması
Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki
Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki
Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu
Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu
Sinir krizi geçiren şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı
Sinir krizi geçiren şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
AK Parti'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı imzaya açıldı
AK Parti'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı imzaya açıldı
Bakan Soylu açıkladı: İki ilde selden can kaybı 14'e yükseldi
Bakan Soylu açıkladı: İki ilde selden can kaybı 14'e yükseldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Damat ve gelinin tepki çeken konvoy görüntülerine soruşturma

Sakarya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden gelin ve damat hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 17:23, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 17:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Akyazı ilçesinde, 12 Mart'ta dünyaevine giren G.B. ve H.B. çiftinin düğün konvoyu, Taşburun Mahallesi'ndeki bir köprünün üzerinde durdu.

Çiftin ellerindeki silahlarla havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

Adli ve idari soruşturmanın devam ettiği olayda kullanılan silahların kriminal incelemesi yapılıyor.

Binbir surat' müdür 19 yıl kaçtı, 12 gün hapis yattı
Binbir surat' müdür 19 yıl kaçtı, 12 gün hapis yattı
Beylikdüzü'nde feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Beylikdüzü'nde feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi, 4 kişi aranıyor
Sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi, 4 kişi aranıyor
Deprem'de yıkılan binalarla ilgili 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandı
Deprem'de yıkılan binalarla ilgili 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandı
Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Kaleciyi yaralayan sanık: Anlamsız bir öfke ile anlamsız bir olaya imza attım!
Kaleciyi yaralayan sanık: Anlamsız bir öfke ile anlamsız bir olaya imza attım!

Bu Habere Tepkiniz

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takviminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
Eylül 1999 öncesi işçilik hizmeti olan memurun EYT için askerlik borçlanması yapmasına gerek var mıdır?

Eylül 1999 öncesi işçilik hizmeti olan memurun EYT için askerlik borçlanması yapmasına gerek var mıdır?

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi/esnaf veya memurluk hizmetleri olanlar EYT kapsamında olup, yaş şartı dışında hizmetlerini tamamlamaları halinde emekli olabilirler.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize verilmek üzere 5 bin personel istihdam edileceğini duyurdu.
DİB-MBSTS başvuruları başladı

DİB-MBSTS başvuruları başladı

ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav başvrularının başladığını duyurdu.
5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

Sosyal güvenlik sisteminde hizmet bütünleşmesi yapılması gerekir, zira tüm hizmetler üzerinden tek bir aylık bağlanması mümkün olmakta, hizmetler ayrı ayrı değerlendirilerek iki ayrı aylık bağlanmamaktadır.
Memurluktan istifa edip işçiliğe geçen hangi statüden emekli olur?

Memurluktan istifa edip işçiliğe geçen hangi statüden emekli olur?

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar için hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında da ikramiye ödemesi için 5434 sayılı Kanun ve 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uygulanır.
15 Mart 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

15 Mart 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

15 Mart 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
EYT kapsamına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi 3 yıl görev yapma şartı var mıdır?

EYT kapsamına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi 3 yıl görev yapma şartı var mıdır?

8 Eylül 1999 öncesi çalışma hayatına başlamış olanlar için, bu tarihten önce sınırlı bir süre (3 tam yıl gibi) görev yapmış olma şartı bulunmaz, EYT kapsamında 1 gün, 2 gün, 3 ay, 2 yıl, 3 yıl vb. gibi SGK primleri ödenmiş hizmette bulunma yeterli olur.
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kuramlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden ilgi Ek Dersle İlgili Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde" görev yapmak üzere kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, bu görevleri sürecinde yerine getiremedikleri ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

BEYOĞLU'nda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polisler, kız arkadaşını dövüp kaçmaya çalışan kişinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak 2 polisi yaralayan şüpheli gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan arkadaşı ve onun babası da 2 polisi yaraladı. 4 polisin yaralandığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
Osmanlı'nın bastığı ilk para ortaya çıktı!

Osmanlı'nın bastığı ilk para ortaya çıktı!

Osmanlı devletinde bastırılan ilk paranın hangi müzede sergilendiği yıllar sonra ortaya çıktı. Darphane-i Yenişehir'de basılan kuruluş dönemine ait ilk sikke yani ilk para Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.