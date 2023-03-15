Başakşehir, 6 dakikada Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, evinde Belçika ekibi Gent'i konuk etti. Deplasmandan 1-1 beraberlikle dönen Başakşehir, İstanbul'daki karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Gent'i galibiyete taşıyan golleri 31, 32 ve 34. dakikalarda Gift Orban ve 37. dakikada Hugo Cuypers kaydetti. Gent'in devre arasında kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Gift Orban, Başakşehir karşısında 'Hat-trick' yaparak takımına turu getiren isim oldu. Gift Orban, ilk maçta da Gent'in beraberlik golünü kaydetmişti. Başakşehir'in tek golü 88. dakikada Adnan Januzaj'tan geldi.

Evinde 1-1 berabere kaldığı Başakşehir deplasmanında üst üste bulduğu gollerle farklı bir galibiyet alan Gent, adını çeyrek finale yazdıran takım oldu.

ALTI DAKİKA İÇİNDE DÖRT GOL



Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Başakşehir, dengeli giden maçta altı dakika içinde kalesinde dört gol birden gördü.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Montes, ceza sahasına içine hareketlenen Hong'u gördü. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcu, müsait pozisyondaki Orban'a pasını aktardı. Orban, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golden bir dakika sonra Hong'un sol kanada gönderdiği pasta Biglia'nın kayarak müdahale ettiği top Orban'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı.

Maçın 34. dakikasında Montes'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Cuypers, penaltı noktasına hareketlenen Orban'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen meşin yuvarlak yine Orban'da kaldı. Nijeryalı oyuncu bu kez topu boş kaleye göndererek farkı 3'e çıkardı.

37. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla uluşan Kums, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Cuypers'in kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti.

Başakşehir'in 88. dakikada Adnan Januzaj ile bulduğu golle farkı üçe indirdi. Sol kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Okumu'dan seken top Januzaj'ın önünde kaldı. Bu futbolcu kale sahası içinde sert bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 4-1 kazanan Gent, çeyrek finale yükseldi.