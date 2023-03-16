Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Kongresi'nde senatörlerle görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vaşington ziyareti kapsamında ABD Kongre binasında Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti mensubu senatörlerle temaslarda bulundu. Büyükelçi Kalın, temasları kapsamında Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi James Risch (Idaho), Chris Coons (Delaware), Ben Cardin (Maryland) ve Pete Ricketts (Nebraska) ile biraraya geldi. Büyükelçi Kalın ayrıca, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyeleri Mark Kelly (Arizona), Susan Collins (Maine) ve Bütçe Komitesi Kıdemli Üyesi Chuck Grassley (Iowa) ile görüşmeler gerçekleştirdi.

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KALIN, GRAHAM'I ZİYARET ETTİ

Büyükelçi Kalın, geçen temmuz ayında kendisini İstanbul'da ziyaret eden Adalet Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Lindsay Graham'ı da Kongre'deki ofisinde ziyaret etti.

Kalın ayrıca, Senato NATO Gözlem Grubu Eşbaşkanları Jeanne Shaheen (New Hampshire) ve Senatör Thom Tillis (North Carolina) ile de bir toplantı yaptı.

Görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi, Türkiye'deki depremler sonrası iyileştirme ve yeniden inşa süreci, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması, terörle mücadele konusunda iş birliği, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı, tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin rolü ve diğer bölgesel konular değerlendirildi.