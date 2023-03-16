Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli, planlı bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ila 05.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 07:31, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 08:48
Avrasya Tünel işletmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 00.01-05.00 saatleri arasında iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." açıklamasında bulunuldu.