Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 07:50, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 07:36
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.