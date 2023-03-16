Vatandaş otomobilini evini satışa koydu: İkinci elde TOGG hareketliliği
Uzun zamandır merakla beklenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatın belli olması ile birlikte ikinci elde hareketlilik başladı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mart 2023 07:58, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 08:07
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fiyatı, beklenenin çok daha altında açıklandı. Piyasada içten yanmalı C-SUV segmenti otomobillerin bile altında gelen etiket fiyatı, piyasada olumlu karşılandı. Birçok kişi TOGG sahibi olabilmenin hayalini kurarken, ikinci el otomobil piyasası da hareketlenmeye başladı. Dün itibarıyla 'sarı site'ye onlarca yeni ilan düştü. İlanlarda 'TOGG almak için aracımız satıyorum' açıklamaları dikkat çekti. Birçok kişi yerli otomobile sahip olmak için mevcut araçlarını satışa koydu. Yalnızca otomobil değil, arsa ve evini de satışa çıkaranların olduğu görüldü.
KAAN ZENGİNLİ