Motorine büyük indirim geliyor...Pompaya yansıyacak
Motorine büyük indirim geliyor...Pompaya yansıyacak
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL
Sponsorlu İçerik
Akar ve Soylu deprem bölgesinden aday gösterilecek
Akar ve Soylu deprem bölgesinden aday gösterilecek
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifin 15 maddesi Komisyon'da kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifin 15 maddesi Komisyon'da kabul edildi
YSK'dan ittifak kararı: 24 Mart'a kadar zaman var
YSK'dan ittifak kararı: 24 Mart'a kadar zaman var
Milli Eğitim Müdürü'ne 'personele mobbing'den 5 ay hapis cezası
Milli Eğitim Müdürü'ne 'personele mobbing'den 5 ay hapis cezası
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci başlıyor
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci başlıyor
Bakan Bilgin'den taşeron işçi ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den taşeron işçi ve EYT açıklaması
Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki
Valiliğin resmi sitesinden yapılan 'istifa' paylaşımına tepki
Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu
Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu
Sinir krizi geçiren şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı
Sinir krizi geçiren şahıs ilkokuldaki 20 kişiyi rehin aldı
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
AK Parti'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı imzaya açıldı
AK Parti'de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı imzaya açıldı
Bakan Soylu açıkladı: İki ilde selden can kaybı 14'e yükseldi
Bakan Soylu açıkladı: İki ilde selden can kaybı 14'e yükseldi
Seçimler için adres beyanında son tarih 17 Mart
Seçimler için adres beyanında son tarih 17 Mart
10 maddede Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci
10 maddede Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci
Şanlıurfa'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Şanlıurfa'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Öğrencisinden kamu çalışanına bir çok aday adayı parti merkezlerinde
Öğrencisinden kamu çalışanına bir çok aday adayı parti merkezlerinde
Depremin vurduğu ilde altın üretimi durdu, 10 bin kişi işsiz kaldı
Depremin vurduğu ilde altın üretimi durdu, 10 bin kişi işsiz kaldı
HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek!
HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek!
Adıyaman ve Hatay'daki öğretmenlik bölümü öğrencilerine staj kolaylığı
Adıyaman ve Hatay'daki öğretmenlik bölümü öğrencilerine staj kolaylığı
Bakan Bilgin'den 'geçici işçi düzenlemesi' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'geçici işçi düzenlemesi' açıklaması
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor
Belediye başkanının üzerine yürüdüler ekipler araya girdi
Belediye başkanının üzerine yürüdüler ekipler araya girdi
Erdoğan: Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor
Erdoğan: Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: 5 ölü, 6 kayıp
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: 5 ölü, 6 kayıp
Bakan ve Bakan yardımcılarına emekli maaşı şoku!
Bakan ve Bakan yardımcılarına emekli maaşı şoku!
Cumhurbaşkanı bağımsız adayı yatıracağı parayı geri alabilir mi?
Cumhurbaşkanı bağımsız adayı yatıracağı parayı geri alabilir mi?
MEB'in, deprem bölgesinde ücretsiz kurslarına 21 bin kişi katılıyor
MEB'in, deprem bölgesinde ücretsiz kurslarına 21 bin kişi katılıyor
Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı
Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akar ve Soylu deprem bölgesinden aday gösterilecek

Adaylık trafiği hızlandı. 10'a yakın vekil yeniden aday olmak istemezken, teşkilatlardan yoğun başvuru geliyor. Bu kapsamda Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü ileri sürüldü.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Mart 2023 08:16, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 08:57
Yazdır
Akar ve Soylu deprem bölgesinden aday gösterilecek

AK Parti, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için yoğun hazırlık içinde. Bir yandan Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR gibi partilerle görüşmeler yürütürken, diğer yandan parlamentoda çoğunluğu sağlamak amacıyla sürpriz isimlerin milletvekili adayı gösterilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDEN ADAY GÖSTERİLECEK

Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.

Bu kapsamda Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü ileri sürüldü.

GÜÇLÜ İSİMLERLE SEÇİME GİRİYORUZ

AK Parti kamuoyuna "Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz" mesajını verecek.

Bu kapsamda kabinede yer alan bazı bakanların milletvekili adayı gösterilmesi durumunda, milletvekili olacak bakanlar dokunulmazlık kazanacak.

ADAY ADAYI OLSUNLAR

Başkan Erdoğan'ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine "aday olsunlar" talimatını verdiği de öğrenildi. Öte yandan mevcut milletvekillerinden birçoğunun "liste dışı kalacağı" da belirtildi.

3 DÖNEM KURALINA İSTİSNALAR

3 dönem kuralının uygulanıp, uygulanmayacağına ilişkin aday adaylığı başvurularının başladığı gün AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı.

O, 2017'de, Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) bırakıldı. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek" açıklamasında bulunmuştu.

Parti yönetimininde aktif görev alanlar dahil parti içinde bu kurula takılan 76 isim bulunduğu öğrenildi.

Bu isimler arasında eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve eski bakan Cevdet Yılmaz da yer alıyor.

Erdoğan'ın, grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda da "3 dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına" yönelik grup başkanvekillerinin sorusu üzerine "3 dönem kuralını uygulayacağım.

Ancak bunun istisnaları da olacak" ifadelerini kullandığı oraya çıktı.

Seydikemer Belediye Başkanı istifa etti etti
Seydikemer Belediye Başkanı istifa etti etti
'Hizbullah'ın devamı değiliz, Erdoğan'ı destekleyeceğiz'
'Hizbullah'ın devamı değiliz, Erdoğan'ı destekleyeceğiz'
AK Parti'nin anket çalışmalarında Erdoğan yüzde 53 çıkıyor
AK Parti'nin anket çalışmalarında Erdoğan yüzde 53 çıkıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Kongresi'nde senatörlerle görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Kongresi'nde senatörlerle görüştü
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Bu Habere Tepkiniz

5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

Sosyal güvenlik sisteminde hizmet bütünleşmesi yapılması gerekir, zira tüm hizmetler üzerinden tek bir aylık bağlanması mümkün olmakta, hizmetler ayrı ayrı değerlendirilerek iki ayrı aylık bağlanmamaktadır.
Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takviminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurluktan istifa edip işçiliğe geçen hangi statüden emekli olur?

Memurluktan istifa edip işçiliğe geçen hangi statüden emekli olur?

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar için hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında da ikramiye ödemesi için 5434 sayılı Kanun ve 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uygulanır.
15 Mart 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

15 Mart 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

15 Mart 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
EYT kapsamına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi 3 yıl görev yapma şartı var mıdır?

EYT kapsamına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi 3 yıl görev yapma şartı var mıdır?

8 Eylül 1999 öncesi çalışma hayatına başlamış olanlar için, bu tarihten önce sınırlı bir süre (3 tam yıl gibi) görev yapmış olma şartı bulunmaz, EYT kapsamında 1 gün, 2 gün, 3 ay, 2 yıl, 3 yıl vb. gibi SGK primleri ödenmiş hizmette bulunma yeterli olur.
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kuramlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden ilgi Ek Dersle İlgili Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde" görev yapmak üzere kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, bu görevleri sürecinde yerine getiremedikleri ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
ÖSYM 2023 YKS'de sıkça sorulan soruları yayımladı

ÖSYM 2023 YKS'de sıkça sorulan soruları yayımladı

ÖSYM internet sitesinden 2023 YKS için sıkça sorulan soruları yayımladı.
1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

EYT kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların 7438 sayılı Kanun içeriğine göre EYT kapsamında olduğunu değerlendirmekteyiz. Öğretmen mesleğini yapanların da emeklilik için bazı şartları bulunmaktadır.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

BEYOĞLU'nda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polisler, kız arkadaşını dövüp kaçmaya çalışan kişinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak 2 polisi yaralayan şüpheli gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan arkadaşı ve onun babası da 2 polisi yaraladı. 4 polisin yaralandığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Osmanlı'nın bastığı ilk para ortaya çıktı!

Osmanlı'nın bastığı ilk para ortaya çıktı!

Osmanlı devletinde bastırılan ilk paranın hangi müzede sergilendiği yıllar sonra ortaya çıktı. Darphane-i Yenişehir'de basılan kuruluş dönemine ait ilk sikke yani ilk para Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.