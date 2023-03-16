Sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi, 4 kişi aranıyor

Şanlıurfa Valiliği'nden, sel felaketinde son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Normal şartlar altında, son 30 yılın ortalama verilerine göre metrekareye düşen yağış miktarı 57,9 kg iken; ilimizin merkez ilçelerine son iki günde düşen yağış miktarı 137,6 kg olarak ölçülmüştür.

Şiddetli sağanak yağış ile Karakoyun Deresi, Cavsak Deresi, Karaköprü Deresi ve Sırrın Deresi'nin taşması sonucu sel baskınları meydana gelmiş olup, en çok bu bölgelerimiz afetten etkilenmiştir.

Bu kapsamda; 15.03.2023 ve 16.03.2023 tarihlerinde tedbir amaçlı ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiş, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılmıştır.

Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren 7.585 personel ve 1.485 araç ile tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde 7/24 esasıyla sahadaki çalışmalarını yerine getirmektedirler. İl dışından da ekiplerimize takviye destek olarak 417 personel, 242 araç, 26 bot, 50 dalgıç pompa, 80 motopomp ve 23 dalgıç görevlendirilmiş olup tüm çalışmalar hızla ilerlemektedir. Ayrıca 1.600 jandarma personelimiz de sahada görev yapmaktadır. 112 Acil Merkezi'mize bu süreçte toplamda 18.359 ihbar gelmiştir.

Afetin ikinci gününde vefat eden vatandaşlarımızın toplam sayısı 14 olup, kayıp 2 vatandaşımızı arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Oluşturulan hasar tespit ekiplerimizin saha çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. 2000'e yakın ev ve iş yerimizin hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Selden hasar gören tüm yapıların tespiti yapılarak vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları devletimizce karşılanacaktır.

Yaşadığımız bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarılar resmi kanallarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.