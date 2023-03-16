DİB-MBSTS başvuruları başladı
ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav başvrularının başladığını duyurdu.
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 16-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DİB-MBSTS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-DİB-MBSTS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu