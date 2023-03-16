Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alınacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize verilmek üzere 5 bin personel istihdam edileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi.
MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde 5 bin personel istihdam edileceğini duyurdu.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız.Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 16, 2023
İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/RE3zJ60bQr