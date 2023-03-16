Dolar 19,00 TL'ye yükseldi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 19.00 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 17:27, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,9850
|18,9860
|19,0000
|19,0010
|Avro
|20,0080
|20,0090
|20,1180
|20,1190
|Sterlin
|23,0810
|23,1970
|23,1290
|23,2450
|İsviçre Frangı
|20,7920
|20,8960
|20,6360
|20,7390
|ANKARA
|ABD Doları
|18,9550
|19,0350
|18,9700
|19,0500
|Avro
|19,9680
|20,0480
|20,0780
|20,1580
|Sterlin
|23,0210
|23,2310
|23,0690
|23,2790